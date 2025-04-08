Пророссийские партии пришли под офис НАТО в Кишиневе: требуют "отцепиться от Молдовы"

Пророссийский блок "Победа", возглавляемый беглым олигархом Иланом Шором, устроил пикет под представительством НАТО в Кишиневе "против милитаризации Молдовы".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Участники акции от политического блока "Победа" и некоторые лидеры его партий – примерно несколько десятков человек – 8 апреля пришли под представительство НАТО в Кишиневе.

Из Telegram блока "Победа"

Люди пришли с плакатами, где обвиняют Альянс в "подкармливании диктатуры", называют президента Молдовы Майю Санду "проектом НАТО" и возлагают на Альянс ответственность за "репрессии в Молдове", и скандировали "НАТО, идите домой".

Из Telegram блока "Победа" Из Telegram блока "Победа"

"Мы хотим, чтобы наша страна оставалась мирной, продолжала быть нейтральной, и чтобы нас не втягивали ни в какие конфликты", – заявил лидер партии "Возрождение" Юрий Витнянский.

Между тем пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал о встрече с послом РФ и обещает "восстановить партнерство" Молдовы с Россией после парламентских выборов.

Напомним, в Молдове в этом году должны состояться парламентские выборы, однако конкретная их дата еще не определена.

В Службе информации и безопасности Молдовы ожидают, что Россия будет пытаться получить контроль над молдавским парламентом и изменить западный курс страны.

Больше о предстоящих выборах и их значении для Украины читайте в материале "Европейской правды".