Пророссийские партии пришли под офис НАТО в Кишиневе: требуют "отцепиться от Молдовы"
Новости — Вторник, 8 апреля 2025, 17:35 —
Пророссийский блок "Победа", возглавляемый беглым олигархом Иланом Шором, устроил пикет под представительством НАТО в Кишиневе "против милитаризации Молдовы".
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Участники акции от политического блока "Победа" и некоторые лидеры его партий – примерно несколько десятков человек – 8 апреля пришли под представительство НАТО в Кишиневе.
Люди пришли с плакатами, где обвиняют Альянс в "подкармливании диктатуры", называют президента Молдовы Майю Санду "проектом НАТО" и возлагают на Альянс ответственность за "репрессии в Молдове", и скандировали "НАТО, идите домой".
"Мы хотим, чтобы наша страна оставалась мирной, продолжала быть нейтральной, и чтобы нас не втягивали ни в какие конфликты", – заявил лидер партии "Возрождение" Юрий Витнянский.
Между тем пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал о встрече с послом РФ и обещает "восстановить партнерство" Молдовы с Россией после парламентских выборов.
Напомним, в Молдове в этом году должны состояться парламентские выборы, однако конкретная их дата еще не определена.
В Службе информации и безопасности Молдовы ожидают, что Россия будет пытаться получить контроль над молдавским парламентом и изменить западный курс страны.
Больше о предстоящих выборах и их значении для Украины читайте в материале "Европейской правды".