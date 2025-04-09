Спартц накинулась на Telegraph після скандального інтерв’ю і назвала Зеленського "ідіотом"

Скандальна американська конгресвумен Вікторія Спартц накинулась на видання The Telegraph, якому дала інтерв’ю із заявами про необхідність українцям змиритися з втратами територій, а також образила Україну і її президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Спартц, повідомляє "Європейська правда".

Конгресвумен заявила, що заголовок інтерв’ю на сайті Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України.

"Цей заголовок був "зручно" використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її (конгресвумен. – Ред.) і президента Трампа і продовжити звинувачувати Сполучені Штати в програші Зеленського і зраді його країни", – йдеться в заяві.

У заяві зазначено, що спершу у матеріалі використовували лапки, щоб "перекрутити те, чого конгресвумен Спартц ніколи не говорила".

Після кількох контактів із командою Спартц, видання "видалило лапки, але залишило двокрапку, щоб підкреслити цю неправдиву заяву".

"Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це згубна справа", – заявила Спартц.

Вона зазначає, що "поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитися віддати їх назавжди".

"Тому за допомогою Сполучених Штатів можна домогтися лише тимчасового рішення, яке дасть кожній зі сторін час на перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішуватися пізніше, а не тільки на полі бою", – додала конгресвумен.

В інтерв’ю британському виданню Спартц закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру, оскільки, на її думку, з Володимиром Зеленським українці "втратять решту країни".

Вона також пропонувала українцям змиритися з втратою територій, які окупувала РФ.

У відповідь на заяви скандальної конгресвумен речник МЗС України Георгій Тихий заявив: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими".