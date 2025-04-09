Спартц набросилась на Telegraph после скандального интервью и назвала Зеленского "идиотом"

Скандальная американская конгрессвумен Виктория Спартц набросилась на издание The Telegraph, которому дала интервью с заявлениями о необходимости украинцам смириться с потерей территорий, а также оскорбила Украину и ее президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Спартц, сообщает "Европейская правда".

Конгрессвумен заявила, что заголовок интервью на сайте Telegraph "намеренно искажает" ее позицию по Украине.

"Этот заголовок был "удобно" использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить ее и президента Трампа и продолжить обвинять Соединенные Штаты в проигрыше Зеленского и предательстве его страны", – говорится в заявлении.

В заявлении указано, что сначала в материале использовали кавычки, чтобы "перекрутить то, чего конгрессвумен Спартц никогда не говорила".

После нескольких контактов с командой Спартц издание "удалило кавычки, но оставило двоеточие, чтобы создать видимость этого ложного утверждения".

"Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным выиграть их жестокую борьбу с Россией. К сожалению, если вашей страной управляют такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это губительное дело", – заявила Спартц.

Она отмечает, что "текущая реальность на местах такова, что Украина не в состоянии вернуть свои территории и не может согласиться отдать их навсегда".

"Поэтому с помощью Соединенных Штатов можно добиться лишь временного решения, которое даст каждой из сторон время на перегруппировку. Конечный исход этой войны будет решаться позже, а не только на поле боя", – добавила конгрессвумен.

В интервью британскому изданию Спартц призвала украинский народ избрать нового лидера в стремлении к прочному миру, поскольку, по ее мнению, с Владимиром Зеленским украинцы "потеряют остальную часть страны".

Она также предлагала украинцам смириться с потерей территорий, которые оккупировала РФ.

В ответ на заявления скандальной конгрессвумен спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил: "В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".