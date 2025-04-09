В Минкульте Литвы заявили о "нестандартной ситуации" с концертом певицы Орбакайте

В Министерстве культуры Литвы прокомментировали скандал с запланированным на конец мая концертом российской певицы Кристины Орбакайте, заявив о "нестандартной ситуации".

Заявление литовского Минкульта приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что из-за войны в Украине действуют ограничения на въезд в Литву граждан РФ, включая исполнителей и деятелей искусства.

Этот запрет основывается на таких ключевых критериях: угроза нацбезопасности, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям.

Согласно этим законам, каждый гражданин России, который планирует приехать в Литву, оценивается индивидуально и проходит усиленную проверку.

Что касается Орбакайте, как отмечает литовский Минкульт, то ситуация здесь нестандартная, поскольку она является гражданкой Литвы, а в законах нет ограничений для людей с двойным гражданством или гражданством другой страны (не России).

"Несмотря на то, что отношение исполнительницы к ситуации оценивается неоднозначно, а с ценностной позиции концерты исполнителей, которые поддерживают агрессора, недопустимы, Минкульт не имеет полномочий запрещать, оценивать или расследовать законность деятельности частных лиц, в данном случае – частных организаторов и участников их мероприятий", – отметили в ведомстве.

В то же время в Минкульте добавили, что понимают особенность ситуации, и высказали пожелание, чтобы организаторы, планируя мероприятия, "объективно и сознательно оценивали возможные негативные последствия как для них самих, так и для общества".

"Поэтому обращаем на это внимание организаторов этого концерта. В условиях нынешней геополитической ситуации их попросили оценить связи исполнительницы с Россией, ее позицию относительно войны в Украине, участие и поддержание деятельности, нарушающей права, представляющей угрозу общественному порядку, грозит провокациями и рисками", – подчеркнули в Минкульте.

Минкульт подчеркнул, что ответственность за возможные негативные последствия таких мероприятий, по литовским законам, несут их организаторы.

Накануне общественный деятель Валдас Барткявичюс возмутился из-за запланированного на 31 мая в Вильнюсе концерта российской певицы Кристины Орбакайте.

Впоследствии литовский премьер Гинтаутас Палуцкас заявил, что организаторам мероприятия следует задать певице вопрос о ее политических взглядах.

Также стоит отметить, что российская оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России, выступит на сцене лондонского Королевского оперного театра.