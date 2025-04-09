ЗМІ: адміністрація Трампа відновить шість скасованих раніше програм допомоги

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм надання екстреної продовольчої допомоги.

Про це повідомили агентству Reuters шість джерел, інформує "Європейська правда".

За словами п'яти джерел, знайомих із ситуацією, виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Льюїн попросив відновити фінансування в межах Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Адміністрація також відновила чотири гранти Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні, розповідають джерела.

"Перепрошую за плутанину з виплатами. Потрібно краще враховувати інтереси всіх сторін – це моя провина, і я беру на себе відповідальність", – заявив Люїн у внутрішньому електронному листі співробітникам, з яким ознайомилось агентство.

У понеділок агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа припинила програми допомоги більш ніж десятку країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією, на загальну суму понад 1,3 млрд доларів.

За даними Stand Up For Aid, правозахисної групи, що складається з чинних і колишніх американських чиновників, сума контрактів ВПП, скасованих за розпорядженням Льюїна минулими вихідними для Лівану, Сирії, Сомалі та Йорданії, становила понад 463 млн доларів.

Багато з припинених програм були скасовані держсекретарем США Марко Рубіо після першого раунду скорочень програм іноземної допомоги. У Держдепартаменті заявили, що це не є остаточним рішенням.

Серед скорочень, що відбулися вихідними, – 169,8 млн доларів для ВПП в Сомалі, які покривають продовольчу допомогу, харчування для немовлят і дітей, які страждають від недоїдання, а також гуманітарну авіапідтримку. У Сирії продовольча допомога ВПП була скорочена на 111 млн доларів.

Ці скорочення стали останнім кроком адміністрації Трампа, спрямованим на ліквідацію USAID, головної американської агенції з гуманітарної допомоги.

У вівторок демократи з Комітету з міжнародних відносин Сенату написали главі Держдепу Марко Рубіо лист щодо планів реструктуризації Державного департаменту, в тому числі шляхом згортання USAID, які вони назвали "неконституційними, незаконними, невиправданими, шкідливими і неефективними".

Наразі Агентство з міжнародного розвитку USAID фактично ліквідоване, значна частина його співробітників відправлена у відпустку або звільнена, а понад 80% грантів припинено.