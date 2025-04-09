СМИ: администрация Трампа возобновит шесть отмененных ранее программ помощи

Администрация президента США Дональда Трампа намерена восстановить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ предоставления экстренной продовольственной помощи.

Об этом сообщили агентству Reuters шесть источников, информирует "Европейская правда".

По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Льюин попросил возобновить финансирование в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Администрация также возобновила четыре гранта Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе, рассказывают источники.

"Извиняюсь за путаницу с выплатами. Нужно лучше учитывать интересы всех сторон – это моя вина, и я беру на себя ответственность", – заявил Люин во внутреннем электронном письме сотрудникам, с которым ознакомилось агентство.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа прекратила программы помощи более чем десятку стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию, на общую сумму более 1,3 млрд долларов.

По данным Stand Up For Aid, правозащитной группы, состоящей из действующих и бывших американских чиновников, сумма контрактов ВПП, отмененных по распоряжению Льюина в минувшие выходные для Ливана, Сирии, Сомали и Иордании, составили более 463 млн долларов.

Многие из приостановленных программ были отменены госсекретарем США Марко Рубио после первого раунда сокращения программ иностранной помощи. В Госдепартаменте заявили, что это не окончательное решение.

Среди сокращений, произошедших за выходные, – 169,8 млн долларов для ВПП в Сомали, которые покрывают продовольственную помощь, питание для детей, страдающих от недоедания, а также гуманитарная авиаподдержка. В Сирии продовольственная помощь ВПП была сокращена на 111 млн долларов.

Эти сокращения стали последним шагом администрации Трампа, направленным на ликвидацию USAID, главного американского агентства по гуманитарной помощи.

Во вторник демократы из Комитета по международным отношениям Сената написали Рубио письмо по поводу планов реструктуризации Государственного департамента, в том числе путем сворачивания USAID, которые они назвали "неконституционными, незаконными, неоправданными, вредными и неэффективными".

Сейчас Агентство по международному развитию фактически ликвидировано, значительная часть его сотрудников отправлены в отпуск или уволены, а более 80% грантов прекращено.