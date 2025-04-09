У ЄС обговорять оновлений "план Каллас" з військової підтримки України
Новини — Середа, 9 квітня 2025, 12:43 — , з Брюсселя
Рада ЄС із закордонних справ у понеділок, 14 квітня, обговорить оновлену ініціативу головної дипломатки Євросоюзу Каї Каллас щодо збільшення військової підтримки України.
Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив дипломат однієї з важливих держав Євросоюзу, ознайомлений з результатами засідання послів держав ЄС з цього приводу у Брюсселі.
Дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" розповів, що міністри закордонних справ держав ЄС 14 квітня обговорять оновлену пропозицію Каллас з військової підтримки України, зокрема, збільшення надання Україні боєприпасів.
"Під час засідання Coreper (Комітет постійних представників 27 держав ЄС. – Ред.), який готує засідання Ради ЄС з закордонних справ, відбулася розширена дискусія про Україну. Десь половина держав-членів підтримують ініціативу Каллас щодо військової допомоги Україні, і переконані, що вона має залишатися "на столі", тим більше, що вона зараз допрацьовується і майже готова", – повідомив дипломат.
"Про що можна сказати з впевненістю, що – неважливо, чи це буде називатися "ініціатива Каллас" чи якось інакше – всі погодилися з тим, що необхідно швидко задовольнити прохання України, озвучене Зеленським на засіданні Євроради 20 березня, щодо боєприпасів на суму 5 млрд євро", – додав він.
Співрозмовник "ЄвроПравди" підкреслив, що щодо цієї частини "плану Каллас" варто "очікувати позитивні сигнали 14 квітня".
Нагадаємо, питання про надання Україні боєприпасів на суму 5 млрд євро було обговорене на неформальній зустрічі міністрів оборони держав ЄС у Варшаві 2-3 квітня за участі Каї Каллас, і в результаті було повідомлено про попередні домовленості закрити до 50% від необхідних обсягів.
Більше про плани військової допомоги Україні з боку ЄС читайте у статті ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.