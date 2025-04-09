В ЕС обсудят обновленный "план Каллас" по военной поддержке Украины

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 14 апреля, обсудит обновленную инициативу главного дипломата Евросоюза Каи Каллас по увеличению военной поддержки Украины.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил дипломат одного из важных государств Евросоюза, ознакомленный с результатами заседания послов государств ЕС по этому поводу в Брюсселе.

Дипломатический собеседник "ЕвроПравды" рассказал, что министры иностранных дел государств ЕС 14 апреля обсудят обновленное предложение Каллас по военной поддержке Украины, в частности, увеличение предоставления Украине боеприпасов.

"Во время заседания Coreper (Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС. – Ред.), который готовит заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоялась расширенная дискуссия об Украине. Где-то половина государств-членов поддерживают инициативу Каллас по военной помощи Украине, и убеждены, что она должна оставаться "на столе", тем более, что она сейчас дорабатывается и почти готова", – сообщил дипломат.

"О чем можно сказать с уверенностью, что – неважно, будет ли это называться "инициатива Каллас" или как-то иначе – все согласились с тем, что необходимо быстро удовлетворить просьбу Украины, озвученную Зеленским на заседании Евросовета 20 марта, по боеприпасам на сумму 5 млрд евро", – добавил он.

Собеседник "ЕвроПравды" подчеркнул, что по этой части "плана Каллас" стоит "ожидать позитивные сигналы 14 апреля".

Напомним, вопрос о предоставлении Украине боеприпасов на сумму 5 млрд евро обсуждался на неформальной встрече министров обороны государств ЕС в Варшаве 2-3 апреля при участии Каи Каллас, и в результате сообщалось о предварительных договоренностях закрыть до 50% от необходимых объемов.

Больше о планах военной помощи Украине со стороны ЕС читайте в статье ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые инициативы по безопасности.