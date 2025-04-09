У Швеції розповіли деталі, як в ЄС ухвалювали тарифну відповідь Трампу

Шведський міністр повідомив деталі того, як ухвалювалося рішення ЄС про відповідь на тарифи, запроваджені президентом США, та вважає відповідь "пропорційною і збалансованою".

Про це розповів міністр з міжнародної співпраці у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Беньямін Доуса, заява якого є у розпорядженні "Європейської правди".

Міністр повідомив, що голосував за підготовлену ЄС відповідь на тарифи Трампа.

"Це пропорційна і збалансована відповідь, що захищає наші інтереси і не створює ескалації. Левова частка списку – це продукція, яку споживачам і бізнесу буде легко замінити іншою – на чому, зокрема, наполягав шведський уряд. Це відповідь об’єднаного ЄС, який прагне більшої торгівлі зі США, але вимушений запроваджувати контрзаходи. Ми відкриті до переговорів", – прокоментував він.

Міністр додав, що Єврокомісія на прохання Стокгольма вилучила деяку продукцію з переліку товарів, яких торкнуться тарифи.

Нагадаємо, 9 квітня країни-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

За словами джерел, Угорщина виявилась єдиною державою ЄС, яка не підтримала це рішення.

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