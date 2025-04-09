В Швеции рассказали детали, как в ЕС принимали тарифный ответ Трампу

Шведский министр сообщил детали того, как принималось решение ЕС об ответе на тарифы, введенные президентом США, и считает ответ "пропорциональным и сбалансированным".

Об этом рассказал министр по международному сотрудничеству в сфере развития и внешней торговли Беньямин Доуса, заявление которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Министр сообщил, что голосовал за подготовленный ЕС ответ на тарифы Трампа.

"Это пропорциональный и сбалансированный ответ, защищающий наши интересы и не создающий эскалации. Львиная доля списка – это продукция, которую потребителям и бизнесу будет легко заменить другой – на чем, в частности, настаивало шведское правительство. Это ответ объединенного ЕС, который стремится к большей торговле с США, но вынужден вводить контрмеры. Мы открыты к переговорам", – прокомментировал он.

Министр добавил, что Еврокомиссия по просьбе Стокгольма изъяла некоторую продукцию из перечня товаров, которых коснутся тарифы.

Напомним, 9 апреля страны-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.

По словам источников, Венгрия оказалась единственным государством ЕС, которое не поддержало это решение.

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