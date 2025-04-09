Каллас прокоментувала участь громадян Китаю у війні проти України

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, коментуючи повідомлення про участь китайських громадян у війні проти України, назвала Китай "головним спонсором" війни Росії.

Про це вона заявила на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що на засіданні Ради асоціації повідомлення про громадян КНР, захоплених на фронті в Україні, обговорили з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

"Звісно, це не означає, що китайська армія бере участь (у війні. – Ред.), але, звісно, вони можуть поділитись інформацією, яку вони знають про це", – зазначила топдипломатка ЄС.

"Зрозуміло те, що Китай – це головний спонсор війни, яку веде Росія. Без підтримки Китаю Росія не могла б вести війну в таких обсягах. Ми знаємо, що 80% товарів подвійного призначення потрапляють у Росію через Китай", – додала вона.

Також Каллас нагадала про залученість Північної Кореї в російську агресію проти України та докази присутності її військ і техніки в Росії.

"Якби Китай справді хотів припинити підтримку війни, це мало б вплив", – вважає європейська дипломатка.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

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