Каллас прокомментировала участие граждан Китая в войне против Украины

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас, комментируя сообщения об участии китайских граждан в войне против Украины, назвала Китай "главным спонсором" войны России.

Об этом она заявила на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 9 апреля, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что на заседании Совета ассоциации сообщение о гражданах КНР, захваченных на фронте в Украине, обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Конечно, это не означает, что китайская армия участвует (в войне. – Ред.), но, конечно, они могут поделиться информацией, которую они знают об этом", – отметила топ-дипломат ЕС.

"Понятно то, что Китай – это главный спонсор войны, которую ведет Россия. Без поддержки Китая Россия не могла бы вести войну в таких объемах. Мы знаем, что 80% товаров двойного назначения попадают в Россию через Китай", – добавила она.

Также Каллас напомнила о вовлеченности Северной Кореи в российскую агрессию против Украины и доказательства присутствия ее войск и техники в России.

"Если бы Китай действительно хотел прекратить поддержку войны, это имело бы влияние", – считает европейский дипломат.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

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