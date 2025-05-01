12 стран хотят исключения из бюджетных правил ЕС для увеличения оборонных расходов

На данный момент 12 государств-членов ЕС подали в Еврокомиссию письменные запросы об активации исключения в рамках Пакта стабильности и роста, который является частью плана перевооружения Европы.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

В Еврокомиссии уточнили, что речь идет о Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Польше, Португалии, Словакии и Словении. Ожидается, что на более позднем этапе будут поданы дополнительные запросы, поскольку несколько государств-членов выразили заинтересованность в использовании этого положения.

Активация исключения предоставляет государствам-членам дополнительное бюджетное пространство для увеличения расходов на оборону, оставаясь в рамках фискальных правил ЕС, в соответствии с документом, опубликованным Еврокомиссией в марте в рамках плана по перевооружению Европы.

В Еврокомиссии отметили, что война России против Украины и угроза европейской безопасности являются исключительными обстоятельствами, оказывающими значительное давление на государственные финансы стран-членов из-за острой необходимости в укреплении их оборонных возможностей.

Активация исключения даст государствам-членам возможность отклониться от утвержденных траекторий чистых расходов в рамках процедуры чрезмерного дефицита. Такая гибкость предусмотрена на случай исключительных обстоятельств, не зависящих от страны-члена и оказывающих значительное влияние на ее госфинансы, как это имеет место сейчас.

"С целью обеспечения финансовой устойчивости в среднесрочной перспективе отклонение от рекомендованного пути чистых расходов будет ограничено максимум 1,5% ВВП дополнительных расходов на оборону за каждый год активации до 2028 года", – пояснили в Еврокомиссии.

Теперь ЕК оценит представленные государствами-членами запросы с целью представления Совету ЕС рекомендаций по активации национальной клаузулы в рамках будущего пакета мер весеннего семестра 2025 года. У Совета ЕС будет месяц для принятия решения по этому вопросу.

Подробно об идее Еврокомиссии читайте в статье "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС.

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