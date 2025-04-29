У Франції вже 26 затриманих у розслідуванні нападів на в’язниці

У Франції повідомили про затримання ще одного підозрюваного у причетності до вандалізму щодо в’язниць та майна співробітників.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Нове затримання у департаменті Ессон під Парижем відбулося вранці 29 квітня у рамках масштабної операції, що триває з понеділка і в рамках якої перед тим затримали 25 осіб. Протягом дня можливі нові затримання.

Затриманих у понеділок постановили залишати під вартою.

Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Після того регулярно стаються нові інциденти.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо припустив, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяв, що організатори нападів будуть знайдені і покарані.