Полиция Парижа опасается беспорядков на 1 мая

В полиции Парижа усилили присутствие на улицах 1 мая, ожидая эксцессов во время публичных мероприятий к этой дате.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Префект полиции Парижа Лоран Нюне объявил, что порядок в столице будут поддерживать 2 тысячи правоохранителей. Наибольшее присутствие будет непосредственно вокруг собраний и демонстраций.

"Мы опасаемся эксцессов, которые произойдут не по вине организаторов... Все об этом знают, у нас уже длительный и богатый опыт, из которого ясно, что придут и нарушители порядка", – отметил он.

По его словам, в полиции предполагают, что на улицы могут выйти несколько сотен "радикальных элементов", к которым спонтанно присоединятся еще кто-то, и эта толпа вырастет до 1000-1500 человек.

Всего на 1 мая в городах Франции запланировано около 250 акций и демонстраций, в них могут принять участие около 150 тысяч человек. К некоторым присоединятся политики. В частности, на одной из парижских демонстраций будет лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, а лидеры правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордан Барделла поедут на демонстрацию в город Нарбонна на крайнем юге.

Напомним, в течение последней недели во Франции задержали 26 подозреваемых в причастности к серии акций вандализма в отношении тюрем и имущества сотрудников.