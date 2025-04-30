Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той "хотів би зупинити війну"

Президент США Дональд Трамп переконаний, що кремлівський правитель Владімір Путін хоче покласти край розв'язаній ним війні проти Україні.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Трамп знову допустив, що господар Кремля "може маніпулювати" ним щодо мирних перемовин.

Водночас він додав, що вірить у те, що Путін хоче "зупинити війну".

"Я думаю, що якби я не виграв вибори, він би захопив всю Україну. Я думаю, що він би захопив всю Україну… Він побачив, що сталося в Афганістані. Він сказав: "Вау, це мій шанс", тому що це завжди було дуже важливим для нього. Я розмовляв з ним… Я думаю, що він хотів всю країну", – сказав Трамп.

На запитання, чи хоче Путін миру, американський президент відповів: "Я думаю, що так. Я думаю, що так... Я думаю, що дійсно... його мрією було захопити всю країну. Я думаю, що через мене він не зможе цього зробити".

При цьому, коли його спитали, чи довіряє він російському правителю, Трамп ухилився від відповіді.

"Я не довіряю вам… Я не довіряю багатьом людям, але я думаю так: я думаю, що він, скажімо, поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить усю країну, але його рішення, його вибір полягатиме в захопленні всієї України", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

Згодом Трамп сказав, що Путін має припинити бойові дії і укласти мирну угоду.

Водночас, за інформацією FT, європейські та українські посадовці побоюються, що Дональд Трамп може оголосити про вихід із "мирних переговорів" з Києвом і Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.