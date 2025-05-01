Соратник Трампа заявил, что имеет поддержку Сената для "разгромных" санкций против РФ

Один из ключевых соратников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм утверждает, что более 70 его коллег готовы проголосовать за новые "разгромные" санкции против России и гигантские пошлины против тех стран, которые помогают Москве.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Линдси Грэм заявил, что 72 члена Сената США готовы проголосовать за законопроект о новых "разгромных" санкциях против России, а также гигантских пошлинах на те страны, которые покупают российские энергоресурсы и другую продукцию, составляющую основу ее экспорта, если глава Кремля Владимир Путин продолжит избегать серьезных переговоров о завершении войны.

По его словам, проект получит достаточную поддержку и в Палате представителей.

"Цель состоит в том, чтобы помочь президенту", – отметил Грэм.

Согласно проекту, с которым ознакомился агентство Bloomberg, на импорт из тех стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, газ или уран, предлагают установить тарифы в размере 500%.

Другие санкции также запретят гражданам США покупать российские суверенные долговые обязательства.

"Я хочу завершения войны путем переговоров, чтобы это было честно и справедливо. Думаю, Трамп – лучший человек для того, чтобы достичь этой цели. Но эти санкции отражают позицию Сената о том, что прежде всего мы считаем Россию плохим парнем", – сказал Грэм.

Он добавил, что для Путина "было бы очень большой ошибкой пытаться обманывать Трампа", и именно поэтому появился этот проект.

"Когда президент Трамп придет к выводу, что мы зашли в тупик – ждите действий", – сказал Грэм, отметив, что тогда Путину придется выбирать: либо серьезно договариваться о завершении войны, либо столкнуться с тем, что российскую экономику "раздавят".

Ранее, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

В общении со СМИ Трамп не сказал, доверяет ли он Путину, но выразил убеждение, что тот "хотел бы остановить войну".