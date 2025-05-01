Сибіга розповів Каллас, що угода про надра зі США є "важливою віхою"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з топдипломаткою ЄС Каєю Каллас, щоб обговорити, зокрема, підписану зі США угоду про надра.

Про це Сибіга написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр зазначив, що поінформував Каллас про підписану угоду.

"Це важлива віха у стратегічному партнерстві України та США, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України", – підкреслив він.

В ході розмови також йшлося про порядок денний України та ЄС і координацію кроків напередодні важливих міжнародних подій.

"Ми також обмінялися інформацією про підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС до України 9 травня", – додав очільник МЗС України.

Він розповів, що в ході бесіди з Каллас також обговорили "останні дипломатичні зусилля та наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру".

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.