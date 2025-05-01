Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с топ-дипломатом ЕС Каей Каллас, чтобы обсудить, в частности, подписанное с США соглашение о недрах.

Об этом Сибига написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр отметил, что проинформировал Каллас о подписанном соглашении.

"Это важная веха в стратегическом партнерстве Украины и США, направленном на укрепление экономики и безопасности Украины", – подчеркнул он.

В ходе разговора также речь шла о повестке дня Украины и ЕС и координации шагов накануне важных международных событий.

"Мы также обменялись информацией о подготовке к визиту министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая", – добавил глава МИД Украины.

Он рассказал, что в ходе беседы с Каллас также обсудили "последние дипломатические усилия и следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира".

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, подписанного 30 апреля в Вашингтоне. В частности, в нем речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.