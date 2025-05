Кэллог: 30-дневное прекращение огня станет началом завершения войны РФ против Украины

Спецпредставитель президента США Кит Келлог считает, что всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой длительной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой длительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США, остановите убийства – немедленно", – написал Келлог, приобщив сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

A comprehensive (air, land, sea, infrastructure) cease fire for 30 days will start the process for ending the largest and longest war in Europe since World War II. As @POTUS has repeatedly said, stop the killing-now. https://t.co/OC49YEFP4P