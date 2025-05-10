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Кэллог: 30-дневное прекращение огня станет началом завершения войны РФ против Украины

Новости — Суббота, 10 мая 2025, 16:19 — Иванна Костина

Спецпредставитель президента США Кит Келлог считает, что всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой длительной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой длительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США, остановите убийства – немедленно", – написал Келлог, приобщив сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

Как сообщалось, Сибига в заметке отметил, что после встречи Коалиции желающих в Киеве все пятеро лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели конструктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий.

По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.

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Война с РФ
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