Макрон показал, как звонил Трампу из Киева в шесть утра по Вашингтону

Президент Франции Эмманюэль Макрон показал нарезку кадров "из-за кулис" совместной поездки европейских лидеров в Киев, среди прочего – как он ранним утром звонил Дональду Трампу.

Как сообщает "Европейская правда", видеоролик опубликован на странице Макрона в Facebook.

В начале видео можно увидеть, как выглядит VIP-вагон "Укрзализныци", в котором лидеры направлялись в Киев. На этих кадрах Макрон спрашивает, прибывает ли поезд в 8 часов. Выясняется, что по французскому времени это 7 утра.

"Нужно заверить Зеленского, сказав ему: если он предложит взаимодействовать – ты взаимодействуешь. Но если перемирие не будет соблюдаться, тогда будут санкции. Это будет хороший баланс. И мы привлекаем американцев", – объясняет Макрон на кадрах с дороги по железной дороге и прибытия на вокзал.

Далее (перебивая это другими кадрами визита) показывают, как Макрон организовал звонок с Трампом во время разговора европейских лидеров и Зеленского в Мариинском дворце.

"Привет, Дональд. Можно тебя набрать через 2 минуты вместе с Зеленским?.. Тогда я перезвоню через две минуты со всеми остальными", – говорит Макрон.

"Скажите им, что с Трампом договорились. Можно звонить ему сейчас. У него 6 утра", – сообщает он после этого.

"Мы сейчас решили поддержать прекращение огня, которое начнется с понедельника и продлится 30 дней, чтобы начать строить справедливый и длительный мир. А в случае нарушения перемирия европейцы и американцы подготовят и скоординируют масштабные санкции", – сообщается закадровым текстом о договоренности европейских лидеров и Зеленского в Киеве.

Также в видео Макрон отмечает, что "судьба мира и свободы в Европе сейчас решается в Киеве".

Напомним, ранее Politico от своих источников узнали, что именно Макрон звонил Трампу, несмотря на раннее утро в Вашингтоне, чтобы инициировать совместный разговор.

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

После этого Макрон и Мерц дали понять, что сначала Россия должна согласиться на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали и от команды Трампа.