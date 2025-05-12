Сіміон накинувся на посла у США, який обурився його коментарем про зупинку безвізу

Посол Румунії у США покритикував кандидата у президенти від румунських ультраправих Джордже Сіміона за зловтішання скасуванням безвізу з США; той у відповідь заявив, що посол має піти у відставку.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Обмін випадами між Сіміоном і послом у США Андреєм Мурару почався після заяви Сіміона 10 травня, де він використав рішення США про скасування безвізу з Румунією, щоб "вколоти" політичних опонентів на тлі передвиборчої боротьби перед другим туром.

Сіміон подякував США за "чіткий сигнал, що Румунія зараз не є демократичною країною, вартою безвізового режиму, внаслідок 35 років корупції та скасування виборів".

Румунський посол у США Андрей Мурару обурився цією заявою, назвавши її проявом зневаги до власної держави і народу.

"Радість пана Сіміона з приводу цього рішення вказує на неприховану зневагу до національних інтересів Румунії і прав румунських громадян", – заявив посол. Також він наголосив, що той безпідставно та безвідповідально звинувачує румунську владу у нібито маніпуляціях з показниками відмови у видачі віз.

Сіміон після цього заявив, що Мурару "перейшов межу" та втрутився у виборчу кампанію.

"Андрей Мурару перетворився на електорального агента системи! Те, що каже посол Румунії у США, не має нічого спільного з дипломатією. Це ганьба, що держслужбовець, який отримує заробітну плату з бюджету, перетворився на агента політичної агітації проти кандидата у президенти", – заявив Сіміон.

Він звинуватив посла у "представництві інтересів політичної кліки, що призначила його", та що він, мовляв, не відстоював інтереси Румунії у випадках "зневажливого ставлення" адміністрації Байдена.

"Публічно закликаю Андрея Мурару до відставки! Він зайшов далеко за прийнятну межу", – заявив Сіміон.

Нагадаємо, на початку травня Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про виключення Румунії з програми безвізового вʼїзду, куди вона була додана за попередньої адміністрації Джо Байдена.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Другий тур виборів відбудеться 18 травня.

Читайте також: Румунія за крок до ультраправої перемоги: чи вдасться зупинити "друга Путіна та Трампа".