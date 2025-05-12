Симион набросился на посла в США, который возмутился его комментарием об остановке безвиза

Посол Румынии в США покритиковал кандидата в президенты от румынских ультраправых Джордже Симиона за злорадство по поводу отмены безвиза с США; тот в ответ заявил, что посол должен уйти в отставку.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Обмен выпадами между Симионом и послом в США Андреем Мурару начался после заявления Симиона 10 мая, где он использовал решение США об отмене безвиза с Румынией, чтобы "уколоть" политических оппонентов на фоне предвыборной борьбы перед вторым туром.

Симион поблагодарил США за "четкий сигнал, что Румыния сейчас не является демократической страной, достойной безвизового режима, в результате 35 лет коррупции и отмены выборов".

Румынский посол в США Андрей Мурару возмутился этим заявлением, назвав его проявлением пренебрежения к собственному государству и народу.

"Радость господина Симиона по поводу этого решения указывает на нескрываемое пренебрежение к национальным интересам Румынии и правам румынских граждан", – заявил посол. Также он отметил, что тот безосновательно и безответственно обвиняет румынские власти в якобы манипуляциях с показателями отказа в выдаче виз.

Симион после этого заявил, что Мурару "перешел черту" и вмешался в избирательную кампанию.

"Андрей Мурару превратился в электорального агента системы! То, что говорит посол Румынии в США, не имеет ничего общего с дипломатией. Это позор, что госслужащий, который получает заработную плату из бюджета, превратился в агента политической агитации против кандидата в президенты", – заявил Симион.

Он обвинил посла в "представлении интересов назначившей его политической клики", и что он, мол, не отстаивал интересы Румынии в случаях "пренебрежительного отношения" администрации Байдена.

"Публично призываю Андрея Мурару к отставке! Он зашел далеко за приемлемую черту", – заявил Симион.

Напомним, в начале мая Министерство внутренней безопасности США объявило об исключении Румынии из программы безвизового въезда, куда она была добавлена при предыдущей администрации Джо Байдена.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Второй тур выборов состоится 18 мая.

Читайте также: Румыния в шаге от ультраправой победы: удастся ли остановить "друга Путина и Трампа".