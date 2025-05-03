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США вирішили виключити Румунію з програми безвізового режиму

Новини — Субота, 3 травня 2025, 09:05 — Олег Павлюк

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про виключення Румунії з програми безвізового вʼїзду, куди вона була додана за попередньої адміністрації Джо Байдена.

Про це йдеться у заяві відомства від 2 травня, повідомляє "Європейська правда".

В адміністрації Дональда Трампа пояснили виключення Румунії з "безвізової" програми необхідністю "забезпечити безпеку кордонів та імміграції", а також гарантувати надійність самої програми.

"Ми вдячні Румунії за тісну співпрацю протягом багатьох років з метою посилення безпеки. Румунія може бути повторно розглянута для включення до програми (безвізового в'їзду) в майбутньому", – заявила заступниця міністра нацбезпеки США Трісія Маклафлін.

В уряді Румунії, коментуючи рішення США, заявили про намір "продовжити співпрацю, щоб перегляд кандидатури нашої країни відбувся якомога швидше".

Там попросили американську адміністрацію уточнити підстави для скасування участі Румунії в програмі безвізового режиму, "щоб румунські органи влади могли підготувати детальні відповіді з кожного питання".

"Громадяни Румунії заслуговують на таке саме ставлення, як і громадяни інших союзних держав, які мають безвізовий в'їзд на територію США, і тому уряд Румунії продовжуватиме дипломатичний діалог на найвищому рівні, щоб права румунів були дотримані", – підсумували в Бухаресті.

Румунія мала приєднатися до програми безвізових поїздок США наприкінці березня – про це оголосила адміністрація Байдена в січні.

Це сталось на тлі передвиборчих потрясінь у країні та анулювання першого туру президентських виборів, де переміг антизахідний кандидат у президенти Келін Джорджеску.

Рішення про анулювання виборів різко розкритикували високопосадовці нової адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венса та радник президента Ілон Маск. 

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