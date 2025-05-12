В Брюсселе объявили о создании TaskForce по интеграции оборонной индустрии Украины в ЕС

Украина и Европейский Союз создали Целевую группу (TaskForce) Украина-ЕС по вопросам расширения сотрудничества между европейской и украинской оборонными индустриями.

Об этом было сообщено во время церемонии открытия II форума оборонной промышленности Украина-ЕС, передает корреспондент "Европейской правды".

Во время открытия Второго оборонного форума Украина-ЕС в Брюсселе было объявлено о создании Целевой группы по вопросам расширения сотрудничества оборонных индустрий Украины и ЕС.

"Сегодня мы запускаем новую рабочую группу Украина-ЕС по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества с целью продвижения конкретных решений", – сообщил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что целевая группа проведет свое первое заседание уже сегодня.

"Украинская оборонная промышленность доказала свою устойчивость под огнем, внедряя инновации, демонстрируя способность производить то, в чем нуждается современное оружие. Замечательно, что сегодня мы имеем возможность стать свидетелями первого заседания рабочей группы в рамках второго украинско-европейского форума оборонной промышленности. Мы должны полностью интегрировать оборонный сектор Украины в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, и мы с нетерпением ждем возможности сделать свой вклад в программу Rearm Europe", – подчеркнул он.

Как пояснили "ЕвроПравде" украинские чиновники, главной целью деятельности совместной TaskForce определено "оказание содействия интеграции оборонной индустрии Украины в экосистему ЕС, в частности помощь в участии в программах, предлагаемых государствам-членам ЕС в рамках будущей Программы Европейской оборонной промышленности (EDIP) и инструмента Security Action for Europe (SAFE), который предусмотрен планом „ReArm Europe"".

"Сегодня мы объявляем о создании Межведомственной рабочей группы Украина-ЕС. И сегодня украинские и европейские эксперты этой группы соберутся на первое заседание, чтобы помочь интеграции наших оборонных отраслей, способствовать развитию совместных проектов или совместных закупочных процессов", – заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС выделит дополнительных 900 млн евро из чрезвычайных доходов с замороженных активов России на закупку оружия и боеприпасов для Украины, увеличивая общую недавнюю поддержку оборонной промышленности Украины до 3,3 млрд евро.

Ранее Евросоюз пообещал передать 1 млрд евро доходов от росактивов на заказ оружия в украинском ОПК.