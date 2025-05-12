Эстония направила группу полицейских на границу Латвии и Беларуси

В понедельник из эстонского Тарту в Латвию отправилось подразделение полиции ESTPOL 10 в составе 11 человек для оказания помощи на латвийско-белорусской границе в пресечении попыток незаконного пересечения границы, количество которых в последнее время растет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Подразделение будет задействовано в окрестностях Каплавы и Робежниеки, где в последнее время наблюдается наибольшее количество незаконных пересечений границы. Прошлым летом в этом же районе работало подразделение ESTPOL 9.

Команда, которая отправилась в путь в понедельник, будет работать в Латвии две недели. За это время они вместе с южными соседями оценят ситуацию и примут совместное решение о необходимости второй смены.

Попытки незаконного пересечения границы на латвийско-белорусской границе значительно участились. Согласно текущим прогнозам, в ближайшее время их количество вряд ли уменьшится, поэтому на прошлой неделе Латвия попросила Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) направить на помощь полицейское подразделение из Эстонии.

Основной задачей ESTPOL10 будет участие в патрулировании границы, но, учитывая особенности поведения нелегальных нарушителей границы, латвийцы попросили PPA собрать команду из людей, которые также имеют подготовку и опыт управления толпой.

Начальник пограничной службы Вейко Коммусаар сказал, что граница Латвии с Беларусью – это наша общая граница ЕС и НАТО. "Эстония всегда готова помочь друзьям и соседям, когда к нам обращаются за помощью. В последние недели количество попыток пересечения границы резко возросло, и вполне естественно, что мы им поможем", – сказал Коммусаар.

Руководитель группы ESTPOL 10 Пирко Пярила сказал, что комплектация команды прошла быстро и, как ожидается, подразделение уже во вторник начнет работу на границе.

"Было очень приятно видеть, что в PPA нашлось много людей, готовых помочь нашему южному соседу в кратчайшие сроки – их было так много, что не все люди, проявившие готовность отправиться на задание, смогли войти в первую смену ESTPOL 10. Я верю, что, как и в прошлом, эстонские полицейские и пограничники окажут латышам большую помощь", – сказал Пярила.

Ранее правительство Латвии продлило режим усиленных мер безопасности на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

В марте Латвия по этой же причине приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

Соседняя Литва вслед за Польшей может приостановить право на убежище, чтобы противодействовать инструментализованному использованию миграции.