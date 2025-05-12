В ЕС уменьшилось количество украинцев с временной защитой

В Европейском Союзе за два месяца несколько уменьшилось количество украинцев, имеющих статус временной защиты в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные 12 мая, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в ЕС имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.

За два месяца до этого, 31 января, статус временной защиты имели 4,29 миллиона человек, выехавших из Украины.

"Это уменьшение в значительной степени объясняется истечением срока действия статуса временной защиты в марте 2025 года. Некоторые люди могут быть временно исключены из реестра во время обновления статуса", – объясняют в Евростате.

Там уточняют, что граждане Украины составляли более 98,4% людей, получивших временную защиту в ЕС. Кроме того, почти половина (44,7%) людей с временным статусом – взрослые женщины, несовершеннолетние составляли почти треть (31,7%), а взрослые мужчины – менее четверти (23,6%) от общего количества.

Странами ЕС, которые приняли наибольшее количество людей с временной защитой из Украины, были Германия (1 184 890 человек, или 27,8% от общего количества), Польша (997 120, 23,4%) и Чехия (365 055, 8,6%).

В то же время по сравнению с населением каждой страны ЕС самый высокий показатель тех, кто получил временную защиту, на тысячу человек зафиксировали в Чехии (33,5), Польше (27,2) и Латвии (26,4), тогда как на уровне ЕС этот показатель составил 9,5 на тысячу.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

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