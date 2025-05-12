Трамп пожаловался на ЕС, который "хуже Китая"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

Его слова цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Американский лидер, отметив достигнутое между США и Китаем торговое соглашение, сказал, что "Европейский Союз во многих отношениях хуже Китая".

"Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо", – добавил он.

Эти слова Трампа значительно отличаются от его слов о главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую он назвал фантастической, добавив, что надеется на встречу с ней в ближайшее время.

Несмотря на несколько раундов переговоров с Вашингтоном об отмене пошлин Трампа на европейские товары, Евросоюз еще не достиг существенного прорыва.

Ранее в апреле Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.

Между тем ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.