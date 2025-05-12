"Просто хотел подзаработать": 76-летний немец признался в контрабанде наркотиков

Суд Эссена приговорил 76-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за контрабанду кокаина и марихуаны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как установило следствие, между октябрем 2022 года и маем 2023 года 76-летний немец контрабандой перевозил килограммы кокаина и марихуаны, а также пачки наличных между Германией и Нидерландами.

Кокаин был спрятан в тайнике за радиоприемником его автомобиля, который предоставили пенсионеру заказчики в Германии и Нидерландах.

На суде 76-летний мужчина признался в содеянном, объяснив это желанием "заработать немного денег". За контрабанду он получал от 500 до 1000 евро за раз.

В результате пенсионера приговорили за соучастие в торговле наркотиками и их незаконный ввоз к трем годам лишения свободы. Приговор, однако, не является окончательным.

В 2023 году, напомним, в Нижней Саксонии объявили "последнее предупреждение" 82-летнему пенсионеру, которого несколько раз задерживали за торговлю каннабисом.

А в начале этого года в Польше пожилую пару обвинили в попытке ввезти в страну 60 килограммов каннабиса, которые они перевозили в трейлере для путешествий.