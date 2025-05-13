Сейм Литвы спорит из-за законопроекта о бесплатных абортах

Во вторник в парламент Литвы снова внесли законопроект о репродуктивном здоровье, который снова разжег дискуссию о доступе к абортам, расходах на здравоохранение и репродуктивных правах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Законопроект, поданный депутатом от Социал-демократической партии Бируте Весайте, позволит аборты до 12 недель без медицинских показаний и до 22 недель в случаях медицинской необходимости, изнасилования или инцеста.

Процедуры могут проводиться хирургическим или медикаментозным путем, а медикаментозные аборты будут доступны по запросу пациентки через дистанционную медицину. Все расходы будет покрывать национальный фонд медицинского страхования.

Законопроект также содержит положения о бесплатной психологической и социальной поддержке жертв сексуального насилия, комплексном образовании по вопросам сексуальности на основе стандартов Всемирной организации здравоохранения и улучшении доступа к контрацепции и профилактике инфекций, передающихся половым путем.

Весайте заявила в парламенте, что закон соответствует международным стандартам в области прав человека и подчеркивает репродуктивное здоровье как неотъемлемое право.

Однако предложение вызвало глубокие разногласия в Сейме и даже в правящей коалиции.

Рита Тамашунене, член оппозиционного Союза литовских фермеров и зеленых и Союза христианских семей, выступила против финансирования абортов из государственного бюджета.

"Почему налогоплательщики должны платить за последствия личного выбора?" – спросила она.

Депутат также поставила под сомнение финансовую нагрузку, связанную с предоставлением бесплатных контрацептивов.

Агне Ширинскене из фракции "Демократы за Литву", входящей в коалицию, раскритиковала законопроект за то, что он представляет репродуктивное здоровье как новое понятие.

"Аборты и половое воспитание уже предусмотрены в нормативных актах. Мы не придумываем ничего нового", – сказала она, предупредив, что закон может возобновить культурные войны и создать преференции для одних пациентов перед другими.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас выразил поддержку законопроекту, назвав его признаком современного общества. Он признал, что в социал-демократической фракции существуют разные мнения, но отметил, что большинство членов, как ожидается, проголосуют за.

Спикер парламента Саулюс Сквернялис выразил скептицизм относительно проекта.

"Мы можем обсуждать, должны ли услуги быть бесплатными, но я не убежден, что это необходимо", – сказал он.

Напомним, в конце января немецкий Бундестаг принял закон, который распространяет действие декретного отпуска на женщин, у которых произошел выкидыш после 13 недель беременности.

В апреле 2024 года депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.