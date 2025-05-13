У Канаді змінились очільники МЗС та Міноборони

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні 13 травня оприлюднив склад свого нового уряду менш ніж за місяць після перемоги своєї Ліберальної партії на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У новому уряді Карні скоротилась кількість міністерських посад у порівнянні з кабінетом його попередника Джастіна Трюдо – з 39 до 29.

Окремі ключові урядовці зберегли свої посади, зокрема міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань і міністр, відповідальний за торгівлю Канади і США, Домінік Леблан.

Христя Фріланд, чия відставка в грудні 2024 року наблизила відхід від політики і Трюдо, зберегла посаду міністра транспорту та внутрішньої торгівлі.

Міністерство закордонних справ Канади замість Мелані Жолі, яка перейшла до Міністерства промисловості, очолить колишня міністерка оборони Аніта Ананд.

А очільником Міноборони Канади замість Білла Блера стане Девід Макгінті, який був міністром громадської безпеки.

"Канадці обрали цей новий уряд з чітким мандатом на визначення нових економічних і безпекових відносин зі Сполученими Штатами, на побудову міцнішої економіки", – наголосив премʼєр Канади.

Марк Карні, який на початку року очолив Ліберальну партію після Джастіна Трюдо, привів її до перемоги на дострокових виборах 28 квітня.

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