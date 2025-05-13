В Канаде сменились главы МИД и Минобороны
Премьер-министр Канады Марк Карни 13 мая обнародовал состав своего нового правительства менее чем через месяц после победы своей Либеральной партии на досрочных парламентских выборах.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В новом правительстве Карни сократилось количество министерских постов по сравнению с кабинетом его предшественника Джастина Трюдо – с 39 до 29.
Отдельные ключевые чиновники сохранили свои посты, в частности министр финансов Франсуа-Филипп Шампань и министр, ответственный за торговлю Канады и США, Доминик Леблан.
Христя Фриланд, чья отставка в декабре 2024 года приблизила уход из политики и Трюдо, сохранила пост министра транспорта и внутренней торговли.
Министерство иностранных дел Канады вместо Мелани Жоли, которая перешла в Министерство промышленности, возглавит бывшая министр обороны Анита Ананд.
А главой Минобороны Канады вместо Билла Блера станет Дэвид Макгинти, который был министром общественной безопасности.
"Канадцы выбрали это новое правительство с четким мандатом на определение новых экономических и безопасностных отношений с Соединенными Штатами, на построение более прочной экономики", – подчеркнул премьер Канады.
Марк Карни, который в начале года возглавил Либеральную партию после Джастина Трюдо, привел ее к победе на досрочных выборах 28 апреля.
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