В Канаде сменились главы МИД и Минобороны

Премьер-министр Канады Марк Карни 13 мая обнародовал состав своего нового правительства менее чем через месяц после победы своей Либеральной партии на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В новом правительстве Карни сократилось количество министерских постов по сравнению с кабинетом его предшественника Джастина Трюдо – с 39 до 29.

Отдельные ключевые чиновники сохранили свои посты, в частности министр финансов Франсуа-Филипп Шампань и министр, ответственный за торговлю Канады и США, Доминик Леблан.

Христя Фриланд, чья отставка в декабре 2024 года приблизила уход из политики и Трюдо, сохранила пост министра транспорта и внутренней торговли.

Министерство иностранных дел Канады вместо Мелани Жоли, которая перешла в Министерство промышленности, возглавит бывшая министр обороны Анита Ананд.

А главой Минобороны Канады вместо Билла Блера станет Дэвид Макгинти, который был министром общественной безопасности.

"Канадцы выбрали это новое правительство с четким мандатом на определение новых экономических и безопасностных отношений с Соединенными Штатами, на построение более прочной экономики", – подчеркнул премьер Канады.

Марк Карни, который в начале года возглавил Либеральную партию после Джастина Трюдо, привел ее к победе на досрочных выборах 28 апреля.

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