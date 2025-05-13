Латвія з наступного року витрачатиме 5% від ВВП на оборону

Уряд Латвії у вівторок, 13 травня, ухвалив рішення, згідно з яким з 2026 року витрат на оборону становитимуть 5% від ВВП.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

З проєкту рішення випливає, що для потреб національної оборони та безпеки, досягнення цілей НАТО, а також для військової підтримки України Кабінет Міністрів планує до 2026 року збільшити видатки до 5% від ВВП.

"Цим рішенням уряд знову підтверджує, що безпека наших громадян є важливою для нас – і для оборонних органів, і, звичайно, для нашого уряду. Більше, ніж будь-який попередній уряд, ми дбаємо про потреби наших громадян у внутрішній безпеці, зокрема про цивільну безпеку", – заявила прем'єр-міністерка Евіка Сіліня.

З метою збільшення фінансування оборони країни латвійське Міністерство оборони пропонує створити спеціальний фонд.

Сіліня зазначила, що подібний фонд наразі діє також у Литві.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пояснив, що фонд дасть можливість ефективно, цілеспрямовано та прозоро використовувати ресурси.

У 2025 році на оборону Латвії виділено найбільше фінансування в історії країни – понад 1,5 млрд євро, або 3,45% від ВВП.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

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