Латвия со следующего года будет тратить 5% от ВВП на оборону

Правительство Латвии во вторник, 13 мая, приняло решение, согласно которому с 2026 года расходы на оборону составят 5% от ВВП.

Об этом сообщает LSM, информирует "Европейская правда".

Из проекта решения следует, что для нужд национальной обороны и безопасности, достижения целей НАТО, а также для военной поддержки Украины Кабинет Министров планирует до 2026 года увеличить расходы до 5% от ВВП.

"Этим решением правительство вновь подтверждает, что безопасность наших граждан важна для нас – и для оборонных органов, и, конечно, для нашего правительства. Больше, чем любое предыдущее правительство, мы заботимся о потребностях наших граждан во внутренней безопасности, в частности о гражданской безопасности", – заявила премьер-министр Эвика Силиня.

С целью увеличения финансирования обороны страны латвийское Министерство обороны предлагает создать специальный фонд.

Силиня отметила, что подобный фонд сейчас действует также в Литве.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс пояснил, что фонд даст возможность эффективно, целенаправленно и прозрачно использовать ресурсы.

В 2025 году на оборону Латвии выделено наибольшее финансирование в истории страны – более 1,5 млрд евро, или 3,45% от ВВП.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

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