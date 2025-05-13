Коаліційний уряд Північної Македонії втратив одну партію

Невелика партія "Альянс албанців" оголосила про вихід із коаліційного уряду Північної Македонії, що посилить електоральний тиск на керівну партію ВМРО-ДПМНЄ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BIRN.

Після засідання "Альянсу албанців" у понеділок лідер партії Арбен Тараварі заявив про "невиконані обіцянки" з боку коаліції та оголосив про "повернення до громадян".

Вихід пʼяти депутатів "Альянсу албанців" з коаліції суттєво не вплине на її стабільність: уряд Північної Македонії до цього користувався підтримкою 77 зі 120 депутатів парламенту.

Очікується, що македонський премʼєр Християн Міцкоскі здійснить незначні перестановки в кабінеті, адже Тараварі досі очолював Міністерство охорони здоровʼя країни.

Як зазначає BIRN, вихід "Альянсу албанців" потенційно послаблює одну з двох основних опор уряду Міцкоскі. Адже традиційно стабільність уряду в Північній Македонії залежить від підтримки партнера з числа етнічних албанців, які становлять близько чверті населення країни.

Це може потенційно посилити позиції опозиційної Демократичної спілки за інтеграцію – іншої партії, що представляє інтереси етнічних албанців і конкурує з блоком "Варто", куди входить "Альянс албанців".

Підтримка блоку "Варто" зіграла вирішальну роль у формуванні коаліції довкола ВМРО-ДПМНЄ після виборів у травні 2024 року, але його поганий результат на місцевих виборах може створити додатковий тиск на Міцкоскі.

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