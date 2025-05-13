Коалиционное правительство Северной Македонии потеряло одну партию

Небольшая партия "Альянс албанцев" объявила о выходе из коалиционного правительства Северной Македонии, что усилит электоральное давление на правящую партию ВМРО-ДПМНЕ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BIRN.

После заседания "Альянса албанцев" в понедельник лидер партии Арбен Таравари заявил о "невыполненных обещаниях" со стороны коалиции и объявил о "возвращении к гражданам".

Выход пяти депутатов "Альянса албанцев" из коалиции существенно не повлияет на ее стабильность: правительство Северной Македонии до этого пользовалось поддержкой 77 из 120 депутатов парламента.

Ожидается, что македонский премьер Христиан Мицкоски проведет незначительные перестановки в кабинете, ведь Таравари до сих пор возглавлял Министерство здравоохранения страны.

Как отмечает BIRN, выход "Альянса албанцев" потенциально ослабляет одну из двух основных опор правительства Мицкоски. Ведь традиционно стабильность правительства в Северной Македонии зависит от поддержки партнера из числа этнических албанцев, которые составляют около четверти населения страны.

Это может потенциально усилить позиции оппозиционного Демократического союза за интеграцию – другой партии, представляющей интересы этнических албанцев и конкурирующей с блоком "Варто", в который входит "Альянс албанцев".

Поддержка блока "Варто" сыграла решающую роль в формировании коалиции вокруг ВМРО-ДПМНЕ после выборов в мае 2024 года, но его плохой результат на местных выборах может создать дополнительное давление на Мицкоски.

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