Рубіо теж вирушає до Туреччини на можливі переговори Україна-РФ

Державний секретар США і виконувач обовʼязків радника з нацбезпеки Марко Рубіо вирушить до Туреччини, де 15 травня має відбутись пряма зустріч представників України і Туреччини.

Цю інформацію NBC News підтвердив високопосадовець Білого дому, пише "Європейська правда".

Про участь Рубіо у переговорах у Стамбулі раніше заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на форумі в Ер-Ріяді у вівторок.

У Білому домі підтвердили NBC News, що Рубіо вирушить на переговори в Стамбулі разом із посланцями президента США Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом.

Співрозмовник телеканалу також підтвердив, що сам Трамп цього тижня до Туреччини не поїде.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 15 травня, має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

Також Зеленський заявив, що очікує на "найсильніший пакет санкцій" від союзників України у випадку, якщо Владімір Путін не прилетить у Стамбул домовлятись про припинення вогню.