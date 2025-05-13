Рубио тоже отправляется в Турцию на возможные переговоры Украина-РФ

Государственный секретарь США и исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая должна состояться прямая встреча представителей Украины и Турции.

Эту информацию NBC News подтвердил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".

Об участии Рубио в переговорах в Стамбуле ранее заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на форуме в Эр-Рияде во вторник.

В Белом доме подтвердили NBC News, что Рубио отправится на переговоры в Стамбул вместе с посланцами президента США Стивом Виткоффом и Китом Келлогом.

Собеседник телеканала также подтвердил, что сам Трамп на этой неделе в Турцию не поедет.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 15 мая, у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Также Зеленский заявил, что ожидает "самый сильный пакет санкций" от союзников Украины в случае, если Владимир Путин не прилетит в Стамбул договариваться о прекращении огня.