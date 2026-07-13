Італійські виробники пармезану побоюються за майбутнє сиру через літню спеку

Італійські виробники пармезану стурбовані майбутнім оригінального Parmigiano Reggiano через виклики, які створюють зміни клімату – зокрема, вже екстремальну спеку влітку.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У Parmigiano Reggiano Consortium, деякі ферми в межах якого працюють ще з кінця ХІХ сторіччя, кажуть, що екстремальна спека відчутно впливає на їхній бізнес.

У дні, коли температури наближаються до 40 градусів, корови більшість часу відпочивають, їдять менше та, як наслідок, дають приблизно на 10% менше молока, ніж за комфортнішої погоди.

"Справжній" пармезан, аби відповідати усім критеріям оригінального, виробляється лише у п’яти італійських провінціях, переважно в Емілія-Романья. Також вимагається, щоб корови, які дають молоко для виробництва, споживали лише місцеву траву й сіно. В останні посушливі роки заготівля трави й сіна стає проблемою, тому що через нестачу опадів трава не росте.

Фермери знайшли рішення, встановлюючи системи розпилення води – але тепер сплачують значно більші рахунки за електроенергію. Так само збільшилися витрати на підтримання правильних температурних умов для сиру, який дозріває (на що йде від 12 місяців до понад 3 років).

На двох складах під управлінням Magazzini Generali delle Tagliate (MGT) зберігається понад 500 тисяч головок пармезану сукупною вартістю понад 300 млн євро. За словами директора MGT, у період екстремальної спеки в 2026 році денне споживання електроенергії для підтримання температурних умов на складі зросло на 30%.

Для заощадження витрат на складах встановили максимально енергоефективне обладнання і збільшили частку енергії з відновлювальних джерел – проте ці інвестиції також потребували коштів.

В індустрії кажуть, що якщо в подальші роки літо ставатиме все більш спекотним, це точно відобразиться на кількості та якості молока й ціні продукції.

Пармезан має виняткове значення для місцевої економіки. Щорічно виробництво цього традиційного сиру приносить орієнтовно 4,5 млрд євро прибутку. Найбільшим ринком експорту є США.

У червні 2026 року Єврокомісія погодила надання Італією держдопомоги на 12 млн євро виробнику традиційних сирів, у тому числі відомого пармезану.

Також італійські фермери казали про ризики для виробництва пармезану та іншого сільськогосподарського бізнесу через пересихання найдовшої річки Італії.

Тим часом французькі винороби нарікають, що тривала спека та посуха у Франції можуть призвести до зменшення врожаю та одного з найраніших зборів за всю історію спостережень.

В Іспанії говорили про загрозу для елітного різновиду хамону через зміну клімату.