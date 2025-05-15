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Комиссар по расширению ЕС поздравила с Днем вышиванки на украинском языке

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Новости — Четверг, 15 мая 2025, 09:31 — Кристина Бондарева

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС, словенка Марта Кос записала видеопоздравление с Днем вышиванки на украинском языке.

Видео размещено в профиле Кос в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Кос, одетая в вышитую сорочку и на фоне поля подсолнухов, отметила, что вышиванка – это "не просто вышитый орнамент, а украинская идентичность, устойчивость и принадлежность".

"Ваша культура – это ваша сила. Ваша земля – это ваша душа. А ваше будущее – в нашем общем европейском доме. Европейский Союз рядом с Украиной не только в обороне, но и в уважении того, что делает вас неповторимыми украинцами и достойными европейцами", – сказала Кос. 

Напомним, в прошлом году глава МИД Дании надел вышиванку, чтобы поздравить украинцев с праздником.

А ранее дипломаты стран ЕС в Украине рассказали, что для них означает вышиванка.

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Марта Кос Еврокомиссия
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