Комиссар по расширению ЕС поздравила с Днем вышиванки на украинском языке
Новости — Четверг, 15 мая 2025, 09:31 —
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС, словенка Марта Кос записала видеопоздравление с Днем вышиванки на украинском языке.
Видео размещено в профиле Кос в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Кос, одетая в вышитую сорочку и на фоне поля подсолнухов, отметила, что вышиванка – это "не просто вышитый орнамент, а украинская идентичность, устойчивость и принадлежность".
"Ваша культура – это ваша сила. Ваша земля – это ваша душа. А ваше будущее – в нашем общем европейском доме. Европейский Союз рядом с Украиной не только в обороне, но и в уважении того, что делает вас неповторимыми украинцами и достойными европейцами", – сказала Кос.
Happy Vyshyvanka Day. З Днем вишиванки. 🌻🇺🇦 pic.twitter.com/Lsl6Yl7vz0– Marta Kos (@MartaKosEU) May 15, 2025
Напомним, в прошлом году глава МИД Дании надел вышиванку, чтобы поздравить украинцев с праздником.
А ранее дипломаты стран ЕС в Украине рассказали, что для них означает вышиванка.