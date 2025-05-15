Либеральный Дан опережает ультраправого Симиона в президентской гонке в Румынии

Либеральный кандидат в президенты Румынии Никушор Дан опережает кандидата от ультраправых Джордже Симиона перед вторым туром президентских выборов, который пройдет 18 мая.

Как сообщает G4Media, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос от IRSOP.

Опрос показывает, что за либерального кандидата готовы проголосовать 52% респондентов, тогда как за Симиона – 48%. Результаты основываются на опросе среди лиц, которые с высокой вероятностью примут участие в голосовании. Ожидаемая явка – более 60%.

Кроме того, 51% участников опроса заявили, что предпочитают тандем Никушор Дан – Илие Боложан, в то время как 42% поддерживают вариант президентства Симиона с одиозным Келином Джорджеску на посту премьер-министра.

Стоит отметить, что опрос не включает диаспору, где Симион в первом туре имел значительно более высокие показатели, чем внутри Румынии.

Исследование проводилось по телефону в период с 10 по 13 мая 2025 года среди 951 человека. Выборка является репрезентативной для взрослого населения Румынии с погрешностью +/– 3,2%.

IRSOP отмечает, что опрос является частью публичной информационной инициативы и полностью профинансирован самим институтом, который действует как независимое исследовательское учреждение с 1990 года.

Еще 13 мая писали, что Симион и Дан имеют примерно одинаковую поддержку перед вторым туром президентских выборов – 48,2%.

Напомним, в первом туре 4 мая победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

9 мая десятки тысяч людей собрались в Бухаресте и других городах, требуя соблюдения проевропейского курса накануне второго тура президентских выборов.

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