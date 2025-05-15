Неохайні та допитливі: спецслужба Латвії назвала ознаки російських шпигунів

Латвійська служба оборонної розвідки та безпеки (MIDD) у своєму щорічному звіті, опублікованому цього тижня, надала поради щодо виявлення можливих розвідників та диверсантів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі агентства АР.

У звіті MIDD попереджається, що російські диверсанти можуть спробувати влаштувати заворушення або вбити "суспільно важливих людей".

Їхня діяльність також може бути спрямована на "вивчення позиції суспільства країни-мішені та підбурювання до заворушень, спрямованих проти чинного уряду".

Латвійська спецслужба наводить перелік рекомендацій, за допомогою яких можна розпізнати потенційного російського агента. Це зокрема неохайний зовнішній вигляд, невідповідний військовий або спортивний одяг, а також схильність ставити місцевим жителям "підозрілі питання".

За даними MIDD, групи російських агентів можуть затримуватися поблизу військових об'єктів або об'єктів критичної інфраструктури, видавати себе за гуманітарних працівників або залишатися у віддалених районах, не виявляючи інтересу до природи.

Деякі з них можуть мати при собі спеціальні медичні аптечки, карти або радіостанції.

"Якщо ви справді вважаєте, що виявили диверсійну групу на території Латвії, MIDD не рекомендує самостійно вступати з ними в сутичку. Замість цього повідомте про свої підозри в Державну поліцію, спеціальні служби або найближче підрозділ збройних сил", – радять латвійцям.

Раніше стало відомо, що Служба державної безпеки Латвії публічно повідомила про 32 особи, затримані з 2016 року за підозрою в шпигунстві та інших загрозливих національній безпеці діях на користь Росії або Білорусі.