Неопрятные и любознательные: спецслужба Латвии назвала признаки российских шпионов

Латвийская служба оборонной разведки и безопасности (MIDD) в своем ежегодном отчете, опубликованном на этой неделе, дала советы по выявлению возможных разведчиков и диверсантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале агентства АР.

В отчете MIDD предупреждается, что российские диверсанты могут попытаться устроить беспорядки или убить "общественно важных людей".

Их деятельность также может быть направлена на "изучение позиции общества страны-мишени и подстрекательство к беспорядкам, направленным против действующего правительства".

Латвийская спецслужба приводит перечень рекомендаций, с помощью которых можно распознать потенциального российского агента. Это, в частности, неопрятный внешний вид, неподходящая военная или спортивная одежда, а также склонность задавать местным жителям "подозрительные вопросы".

По данным MIDD, группы российских агентов могут задерживаться вблизи военных объектов или объектов критической инфраструктуры, выдавать себя за гуманитарных работников или оставаться в отдаленных районах, не проявляя интереса к природе.

Некоторые из них могут иметь при себе специальные медицинские аптечки, карты или радиостанции.

"Если вы действительно считаете, что обнаружили диверсионную группу на территории Латвии, MIDD не рекомендует самостоятельно вступать с ними в столкновение. Вместо этого сообщите о своих подозрениях в Государственную полицию, специальные службы или ближайшее подразделение вооруженных сил", – советуют латвийцам.

Ранее стало известно, что Служба государственной безопасности Латвии публично сообщила о 32 лицах, задержанных с 2016 года по подозрению в шпионаже и других угрожающих национальной безопасности действиях в интересах России или Беларуси.