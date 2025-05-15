Кошта просить Північну Македонію піти на поступки Болгарії, аби розблокувати рух у ЄС

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта закликав Північну Македонію змінити конституцію на вимогу Болгарії, яка через відмову Скопʼє це робити гальмує його вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

На пресконференції у Скопʼє в четвер Кошта заявив, що Північна Македонія повинна виконати надану раніше обіцянку та включити болгарську меншину до свого основного закону.

"Я знаю, як цього важко досягти. Зараз настав час закрити це питання і відкрити нову сторінку. Два тижні тому я відвідав Болгарію, і більше немає підстав вимагати чогось додаткового", – додав глава Євроради.

Македонський премʼєр Християн Міцкоскі своєю чергою наголосив, що розширення ЄС має ґрунтуватися на досягненнях, а не на "двосторонніх питаннях".

"Ми вже зробили достатньо, ухваливши складні рішення. Ми змінили прапор, ми змінили назву. ... З іншого боку, вони (Болгарія. – Ред.) не виконали жодного зобов'язання", – зазначив Міцкоскі.

ЄС розпочав переговори про членство з Албанією та Північною Македонією у 2022 році, але процес із останньою був заблокований через суперечку з Болгарією щодо історії, мови та культури.

Щоб вийти з глухого кута, попередній македонський уряд погодився на вимогу Болгарії включити до конституції згадку про болгарську етнічну меншину. Але через брак парламентської підтримки це рішення так і не було втілене.

Нинішній консервативний уряд Міцкоскі, який прийшов до влади у 2024 році, заявив, що змінить конституцію лише в тому випадку, якщо Болгарія спочатку схвалить членство Північної Македонії в ЄС.