Кошта просит Скопье пойти на уступки Болгарии, чтобы разблокировать движение в ЕС

Президент Европейского Совета Антониу Кошта призвал Северную Македонию изменить конституцию по требованию Болгарии, которая из-за отказа Скопье сделать это тормозит его вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

На пресс-конференции в Скопье в четверг Кошта заявил, что Северная Македония должна выполнить ранее данное обещание и включить болгарское меньшинство в свой основной закон.

"Я знаю, как это трудно достичь. Сейчас настало время закрыть этот вопрос и открыть новую страницу. Две недели назад я посетил Болгарию, и больше нет оснований требовать чего-то дополнительного", – добавил глава Евросовета.

Македонский премьер Христиан Мицкоски, в свою очередь, подчеркнул, что расширение ЕС должно основываться на достижениях, а не на "двусторонних вопросах".

"Мы уже сделали достаточно, приняв сложные решения. Мы изменили флаг, мы изменили название. ... С другой стороны, они (Болгария. – Ред.) не выполнили ни одного обязательства", – отметил Мицкоски.

ЕС начал переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией в 2022 году, но процесс с последней был заблокирован из-за спора с Болгарией по истории, языку и культуре.

Чтобы выйти из тупика, предыдущее македонское правительство согласилось на требование Болгарии включить в конституцию упоминание о болгарском этническом меньшинстве. Но из-за отсутствия парламентской поддержки это решение так и не было реализовано.

Нынешнее консервативное правительство Мицкоски, пришедшее к власти в 2024 году, заявило, что изменит конституцию только в том случае, если Болгария сначала одобрит членство Северной Македонии в ЕС.