Штаб провладного кандидата в президенти Польші скаржиться в прокуратуру на дезінформацію

У штабі кандидата в президенти Польщі від партії влади "Громадянська платформа" Рафала Тшасковського готують звернення до прокуратури через "кампанію дезінформації" проти політика.

Про це на Х заявила керівниця штабу Тшасковського Віолетта Папроцька, пише "Європейська правда".

За словами Папроцької, штаб кандидата стикається з масовою кампанією дезінформації "з використанням SMS-систем операторів мобільного зв'язку".

"Видавання себе за "Громадянську платформу" та ведення кампанії поза виборчим комітетом є недозволеним… Ми також подаємо заяву до прокуратури", – повідомила вона.

Напередодні польські кіберфахівці виявили ознаки ймовірного втручання у виборчий процес з-за кордону через оплату політичної реклами на Facebook.

Днями віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.

Як відомо, в Польщі в неділю, 18 травня, відбудеться перший тур президентських виборів.

Головними кандидатами є мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляє партію влади "Громадянська платформа", та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".