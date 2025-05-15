Штаб провластного кандидата в президенты Польши жалуется в прокуратуру на дезинформацию

В штабе кандидата в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского готовят обращение в прокуратуру из-за "кампании дезинформации" против политика.

Об этом на Х заявила руководительница штаба Тшасковского Виолетта Папроцкая, пишет "Европейская правда".

По словам Папроцкой, штаб кандидата сталкивается с массовой кампанией дезинформации "с использованием SMS-систем операторов мобильной связи".

"Выдавание себя за "Гражданскую платформу" и ведение кампании вне избирательного комитета является недопустимым... Мы также подаем заявление в прокуратуру", – сообщила она.

Накануне польские киберспециалисты обнаружили признаки вероятного вмешательства в избирательный процесс из-за рубежа через оплату политической рекламы на Facebook.

На днях вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.

Как известно, в Польше в воскресенье, 18 мая, состоится первый тур президентских выборов.

Главными кандидатами являются мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий партию власти "Гражданская платформа", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".