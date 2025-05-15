Майже 80% канадців погоджуються, що відносини зі США докорінно змінились

Переважна більшість канадців вважають, що відносини країни зі США назавжди змінилися з другим президентством Дональда Трампа та його погрозами суверенітету й торгівлі Канади.

Про це свідчить опитування канадської соціологічної фірми Nanos Research Group для Bloomberg, пише "Європейська правда".

43% респондентів у Канаді погодились із твердженням, що колишні відносини зі США, "засновані на поглибленні інтеграції наших економік та тісній співпраці в галузі безпеки та оборони", закінчилися.

Ще 36% частково погодились із цією тезою, а відкинули її 18% опитаних канадців.

Крім того, три чверті канадців заявляють, що вони менш схильні купувати товари, вироблені в США – на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у грудні 2024 року, до запровадження американських мит.

Після обрання президентом США Дональд Трамп неодноразово говорив про наміри перетворити Канаду на "51-й американський штат", а також звинувачував її у нечесній торгівлі.

Це посилило відчуття канадського патріотизму, а також призвело до зростання підтримки Ліберальної партії, яка на чолі з Марком Карні здобула перемогу на дострокових виборах у квітні.

Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з президентом США.

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