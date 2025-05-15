Почти 80% канадцев согласны, что отношения с США коренным образом изменились

Подавляющее большинство канадцев считают, что отношения страны с США навсегда изменились со вторым президентством Дональда Трампа и его угрозами суверенитету и торговле Канады.

Об этом свидетельствует опрос канадской социологической фирмы Nanos Research Group для Bloomberg, пишет "Европейская правда".

43% респондентов в Канаде согласились с утверждением, что прежние отношения с США, "основанные на углублении интеграции наших экономик и тесном сотрудничестве в области безопасности и обороны", закончились.

Еще 36% частично согласились с этим тезисом, а отвергли его 18% опрошенных канадцев.

Кроме того, три четверти канадцев заявляют, что они менее склонны покупать товары, произведенные в США – на 10 процентных пунктов больше, чем в декабре 2024 года, до введения американских пошлин.

После избрания президентом США Дональд Трамп неоднократно говорил о намерениях превратить Канаду в "51-й американский штат", а также обвинял ее в нечестной торговле.

Это усилило чувство канадского патриотизма, а также привело к росту поддержки Либеральной партии, которая во главе с Марком Карни одержала победу на досрочных выборах в апреле.

Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с президентом США.

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