Віцеканцлер Німеччини заперечив главі МЗС щодо збільшення витрат на оборону

У Німеччині віцеканцлер і міністр фінансів Ларс Клінгбайль заперечив главі МЗС Йогану Вадефулю, який раніше підтримав вимогу президента США Дональда Трампа до країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону.

Заяву віцеканцлера наводить RND, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Клінгбайль, спочатку слід дочекатися саміту НАТО в червні в Гаазі, де, як очікується, буде визначено спільну позицію країн-членів щодо витрат на оборону.

"Я радив би нікому не поспішати і не спекулювати на цифрах", – сказав він.

Клінгбайль нагадав, що в коаліційній угоді були погоджені масштабні інвестиції в збройні сили та обороноздатність.

"У червні на наступному саміті НАТО ми узгодимо спільну позицію з нашими партнерами. Ми будемо керуватися нею", – додав він.

При цьому віцеканцлер зауважив, що підтримує зміцнення безпеки Німеччини.

"Ми повинні бути здатні будь-коли гарантувати безпеку в нашій країні. Ми не можемо бути наївними щодо Росії". Путін своєю жорстокою агресією проти України, що суперечить міжнародному праву, загрожує також Європі", – наголосив він.

Як відомо, Вадефуль, говорячи про ідею президента США Дональда Трампа витрачати державам НАТО 5% ВВП на оборону, сказав, що "це пропозиція, яка узгоджена також з американською стороною або попередньо узгоджена".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів НАТО не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.